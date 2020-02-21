السعودية تدشن حقل الجافورة للغاز باحتياطات تريليونية

عقدت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية في السعودية اجتماعًا، اليوم الجمعة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تناول خطط تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز في المنطقة الشرقية من المملكة.

ويعد الجافورة أكبر حقل للغاز غير المصاحب وغير التقليدي يتم اكتشافه في السعودية بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وبحسب الوكالة، فقد أثنى ولي العهد على جهود الشركة الوطنية ”أرامكو السعودية“ بتطوير الحقل، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعبة العام 2036 تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي.

وأوضح أن الحقل ”سيكون قادرًا بإذن الله على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًا من الإيثان تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي“.

ووجه ولي العهد إلى أن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

وأشار إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عامًا من بداية تطويره دخلًا صافيًا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويًا (32 مليار ريال) ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويًا ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها. وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول. وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليًا ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.