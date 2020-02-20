بالفيديو.. الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ حوثية استهدفت مدنا سعودية

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، فجر الجمعة، صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدن سعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه ”وعند الساعة 00:30 من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية“.

وأضاف المالكي أن ”هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبين أن ”صنعاء أصبحت مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة“.

وأكد أن ”قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد“.

وأكد أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية“.

من جانبهم، قال سكان محليون في مدينة ينبع غربي السعودية، فجر الجمعة، إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا في سماء المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، قيل إنها توثق لحظة إسقاط الصاروخ، كتلة مضيئة تتحرك في السماء، قبل أن تنفجر.

ونشر سليمان الدوسري، وهو مدون وإعلامي سعودي متخصص بالشؤون العسكرية، مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر، وقال إن ”الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ معاد فوق مدينة ينبع“.

لحظة اعتراض صاروخ معادي فوق سماء

ينبع بارك الله في جهودكم يا ابطال الدفاع

الجوي لله دركم جهود مستمره اكثر دفاع

جوي بالعالم يتمكن من تصدي لمئات

الصواريخ المعاديه شيء نفتخر فيه صراحةً

????????#ينبع pic.twitter.com/3FTa0HYZGo — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) February 20, 2020

وأكدت حسابات إخبارية سعودية في تويتر، إسقاط صاروخ فوق ينبع.