السعودية توافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري

وافقت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، الذي تم الاتفاق عليه أول مرة أواخر العام 2018، في خطوة تستهدف تعزيز علاقات البلدين العربيين.

وقال بيان رسمي صدر عقب اجتماع الحكومة الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن ”مجلس الوزراء وافق على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري“.

وأضاف البيان، أن ”المجلس فوض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشغل منصب رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه“.

واتفقت الرياض والجزائر في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018، على إنشاء مجلس التنسيق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للجزائر ضمن جولة شملت دولا أفريقية أخرى.

ووفقا للبيانات الرسمية التي صدرت في أعقاب تلك الزيارة، يهدف مجلس التنسيق لتعزيز التعاون بين السعودية والجزائر في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.

وشهدت الجزائر منذ ذلك الوقت، تغييرات كبيرة في مؤسسة الحكم، أعقبها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد على وقع احتجاجات حاشدة تطالب بالتغيير والإصلاح.