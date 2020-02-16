خالد بن سلمان: ميليشيات الغدر الإيرانية اغتالت الحريري بعدما ضاقت ذرعا به وبمشروعه

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في الممكلة العربية السعودية، اليوم الأحد، إن ”ميليشيات الغدر الإيرانية اغتالت رفيق الحريري بعدما ضاقت ذرعا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار“.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه في ”تويتر“ تزامنا مع ذكرى اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005: ”استشهد قبل 15 عاما رفيق الحريري. كان قائدا وطنيا مصلحا، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف“.

رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لاتؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 16, 2020

وتابع قائلا: ”رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن“.

يذكر أن رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري اغتيل بتفجير موكبه في بيروت، في العام 2005، وما تزال محاكمات المتهمين مستمرة حتى الآن، فيما تشير أصابع الاتهام إلى تنظيم ”حزب الله“ اللبناني ومن خلفه إيران، بحسب مصادر لبنانية.