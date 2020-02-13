وزير سعودي ينفي مزاعم عن اجتماع محتمل بين محمد بن سلمان ونتنياهو

نفى وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، مزاعم عن اجتماع مُحتمل بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لموقع قناة العربية المملوكة لسعوديين باللغة الإنجليزية: ”لا خطط لعقد اجتماع بين السعودية وإسرائيل“ ردا على تقارير أحدها لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأضاف: ”سياسة السعودية واضحة جدا منذ بدء هذا الصراع.. لا علاقات بين السعودية وإسرائيل، والمملكة تقف بكل قوة وراء فلسطين“.

وتؤكد باستمرار على أن إقامة أي علاقات مع إسرائيل يتوقف على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وقال الأمير فيصل إن السعودية ”أظهرت على الدوام رغبة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط اتفاق إسرائيل والفلسطينيين على تسوية عادلة ومنصفة، وما لم يتحقق ذلك، ستبقى السياسة السعودية ثابتة“.

وظهر نتنياهو الشهر الماضي في البيت الأبيض عندما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة سلام تقترح إقامة دولة فلسطينية لكن بشكل مختلف عن المبادرة التي أعلنتها السعودية في 2002.

ورفضت القيادة الفلسطينية خطة ترامب قائلة إنها منحازة لإسرائيل بشكل كبير بينما تحرم الفلسطينيين من دولة مستقلة قابلة للحياة.