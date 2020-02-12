”سناب“ تدرج ”قصر الفريد“ السعودي ضمن أوائل المواقع المعتمدة في عدسة ”لاندماركر“

أعلنت شركة ”سناب شات“ أنها أدرجت أحد أبرز المعالم السعودية التراثية والمسمى ”قصر الفريد“ في العلا، ضمن أوائل المواقع المعتمدة من عدستها ”لاندماركر“.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه ولتمكين هذه الميزة، عندما يكون رواد سناب شات قريبين من قصر الفريد، سيُطلب منهم العثور على رمز هذا المعلم حتى يظهر لهم.

وتعاونت شركة ”سناب شات“ و“الهيئة الملكية لمحافظة العلا“ لإضفاء بعد فني جديد على معرض “ديزيرت إكس العلا” عبر أول عدسة Landmarker في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال الحدث، يتم عرض الأعمال التي ابتكرها كل من الفنانة زهرة الغامدي من السعودية وإلسيد من تونس وليتا ألبكيركي من الولايات المتحدة على “قصر الفريد”، أول موقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم إلى قائمة المواقع التي تدعمها عدسة Landmarker، وباستخدام عدسة محددة، سيحظى مستخدمو التطبيق بفرصة اختبار تجربة واقع معزز مشوقة عبر الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون. ويمكن لمستخدمي سناب شات تفعيل هذه الميزة لدى اقترابهم من موقع قصر الفريد من خلال التنبيه الذي سيظهر على الشاشة للبحث عن أيقونة الموقع، وستكون العدسة التي تم إطلاقها تحت رعاية الهيئة الملكية لمحافظة العلا أول خيار في قائمة Lens Carousel، ولدى توجيه الكاميرا في هواتفهم الذكية تجاه قصر الفريد، يمكن لمستخدمي سناب شات مشاهدة أعمال الفنانين الثلاثة على مدار 6 أسابيع.

هذا وتم طرح خاصية عدسة ”المعالم“ Landmarkers في عام 2019، وهي ضمن عدسات سناب شات، وتتيح تجارب الواقع المعزز التي تحول المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى بيئة تفاعلية.