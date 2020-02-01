الثانية في غضون يوم.. ”متحرش عرعر“ واقعة جديدة تفجر غضب السعوديين (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية اليوم السبت، القبض على شاب قام بالتحرش بفتيات في الطريق العام في مدينة عرعر، شمال المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تحت هاشتاج ”#متحرش_عرعر“، يظهر شابا، وهو يقود سيارته ويتلفظ على مواطنة بألفاظ وعبارات خادشة.

وفي وقت لاحق، ذكر حساب ”أخبار السعودية“ واسع الانتشار على ”تويتر“، أن ”الجهات الأمنية ألقت القبض على الشاب“.

لكن سرعان ما انهالت التغريدات التي تنتقد ما تعتبره ”تراخيا“ مع المتحرشين، ما أدى إلى تكرار الواقعة.

حساب يحمل اسم فيصل سعد غرد يقول: ”لا يزال مسلسل التحرش مستمرا.. ولا يزال مسلسل التبرير مستمرا.. هذا تحد صارخ للدولة وللقوانين وعبث يجب أن يُردع، شتائم وقذف كالرصاص.. القمع قوة“.

مع الإعتذار ????

ولا يزال مسلسل التحرش مستمر

ولا يزال مسلسل التبرير مستمر

هذا تحدي صارخ للدولة وللقوانين وعبث يجب أن يُردع.

شتائم وقذف كالرصاص

القمع قوة. #متحرش_عرعر pic.twitter.com/J1Ns7jG9Y8 — فيصل سعد عبدالعزيز (@BHiiBC) February 1, 2020

أما المغردة نورهان فانتقدت ما سمته ”السكوت على المتحرشين“، ما أدى إلى تزايد الظاهرة، التي يطالب النشطاء بتشديد عقوبات مرتكبها لمواجهتها.

#متحرش_عرعر

شفتوا سكوتكم عن المتحرشين ايش نتج عنه؟ فوق التعدي على البنت والتحرش فيها شوفوا كلامه عن الامن ليش؟ لانكم ماتمسكون المتحرشين وتخلونهم براحتهم pic.twitter.com/mq5D5OC3j9 — Norah (@navr74) February 1, 2020

وتداولت عدة حسابات المقطع نفسه مع تعليق شبه متكرر، بأن ”من أمن العقوبة أساء الأدب“.

وفي وقت سابق اليوم تداولت حسابات على موقع ”تويتر“ حادثة تحرش وثقتها كاميرا مراقبة، وقعت في سوق الدواسر (جنوب الرياض) وقام بها شاب ملثم.

وربط المغردون الواقعتين، لكن لا يعرف ما إذا كانت الحالتان وقعتا في اليوم نفسه، كما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من كل ما يُنشر على مواقع التواصل.