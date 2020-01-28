نجاة سعودي من الغرق بعد أن سقط بسيارته في البحر (صور)

نجا مواطن سعودي من الموت غرقاً، اليوم الثلاثاء، بعدما سقط مع سيارته في مياه بحر الخليج العربي في المنطقة الشرقية من المملكة.

وكان سائق السيارة يقود سيارته بالقرب من كورنيش مدينة الخبر عندما سقطت في البحر في حي المهندسين بالمدينة الساحلية المطلة على الخليج العربي.

وقالت تقارير محلية إن دورية أمنية ساحلية شاهدت السيارة وهي تسقط في البحر، وتغمرها المياه بالكامل، لتهرع نحوها وتنقذ سائقها من الغرق.

وحضر فريق من الهلال الأحمر السعودي لموقع الحادث للاطمئنان على صحة قائد السيارة الذي لم يصب بأذى، فيما تم انتشال مركبته من البحر أيضاً.

ونشرت صحيفة ”سبق“ المحلية التي أوردت الخبر، صورة للسيارة بعد أن تم جرها من مكان استقرارها في البحر، دون أن يتضح بعد سبب سقوطها في المياه من الكورنيش الذي كانت تسير عليه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، عمر الأكلبي، دعوته سائقي المركبات الالتزام بقواعد السلامة، وأخذ الحيطة والحذر من المخاطر قرب الشواطئ.