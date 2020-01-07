الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

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قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه التقى بوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وبحث معه التحديات المشتركة. وأضاف الأمير خالد أنه أكد على أهمية التعاون العسكري القائم بين البلدين بما يخدم السلم والأمن الدوليين. التقيت اليوم بوزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري…