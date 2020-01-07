 الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي – إرم نيوز‬‎

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

المصدر: إرم نيوز

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه التقى بوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وبحث معه التحديات المشتركة.

وأضاف الأمير خالد أنه أكد على أهمية التعاون العسكري القائم بين البلدين بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

ويأتي اللقاء بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.

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