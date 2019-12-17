الملك سلمان ينتقد ضمنًا قمة كوالالمبور في اتصال مع مهاتير محمد

انتقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمنًا قمة كوالالمبور، التي تعتزم دول إسلامية عقدها في العاصمة الماليزية، يوم غد الأربعاء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، تلقاه من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وأكد فيه العاهل السعودي ”أهمية العمل الإسلامي المشترك، من خلال منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة“، في انتقاد ضمني للقمة المرتقبة.

ولم يتضح على الفور سبب اتصال مهاتير بالملك سلمان قبل يوم واحد من انعقاد القمة المزمعة.

وبعد أن كان مقررًا أن تشارك في قمة كوالالمبور كل من: إيران وتركيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وقطر، ستقتصر المشاركة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، بالإضافة لمهاتير الذي تستضيف بلاده القمة.

وتراجع عن المشاركة في القمة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وسيقتصر تمثيل إسلام آباد في القمة على وزير الخارجية سيد محمود قريشي.

وينظر على نطاق واسع للقمة الجديدة باعتبارها محاولة لتقويض الزعامة السعودية للعالم الإسلامي، وكذا كمحاولة تقسيم منظمة التعاون الإسلامي، التي ظلت لعقود واجهة العمل الإسلامي المشترك.