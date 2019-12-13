السعودية تعلن استشهاد 3 من أفراد القوات المسلحة في الحد الجنوبي

قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما ومواساتهما لذوي 3 من أفراد القوات المسلحة قضوا على الحد الجنوبي مع اليمن.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم الجمعة، فإنّ ”تعازي ومواساة خادم الحرمين وولي العهد، لذوي الشهداء الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري ووالد وذوي جندي أول يحي بن علي محمد محنشي ووالد وذوي الجندي عبدالله بن مزيد القيسي، نقلها الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، نائب أمير منطقة جازان“.

وأشارت ”واس“ إلى أنّ شهداء الواجب الثلاثة قضوا أثناء ”أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان“.