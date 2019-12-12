السعودية: وفاة 3 وإصابة 21 نزيلًا في حريق بسجن الملز بالرياض

لقي 3 نزلاء مصرعهم وأصيب 21 آخرون؛ جراء حريق نشب في سجن الملز بالعاصمة الرياض، وفق المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد أيوب بن نحيت.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن المتحدث، قوله إنه ”عند الساعة الخامسة من فجر، اليوم الخميس، تعرض الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق“.

وعلى الفور تحركت أجهزة الحماية المدنية، وجرى ”إخلاء النزلاء من السجن، وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية“، حيث أسفر الحادث عن ”وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح“.

وتابع: ”تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة“، مختتمًا: ”تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات النظامية حياله“.