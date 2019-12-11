أسهم أرامكو تقفز مع بدء التداول

بدأ تداول اسهم شركة أرامكو السعودية في البورصة المحلية وهو حدث تاريخي حيث أصبحت بذلك أكبر شركة مدرجة في العالم.

وقفزت أسهم الشركة 10% مع بدء التداول ليصل سعر السهم إلى 35.2 ريال متجاوزا 32 ريالا لسعر السهم في الطرح العام الأولي.

وبذلك تقترب القيمة السوقية للشركة من تقييم بتريليوني دولار وهو السعر الذي كان يسعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسعرت أرامكو طرحها الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم لتجمع 25.6 مليار دولار، متفوقة على إدراج مجموعة علي بابا الصينية والذي بلغت قيمته 25 مليار دولار في 2014.

وكانت بيانات رفينيتيف أظهرت أن السعر الاسترشادي لأرامكو بلغ 35.2 ريال (9.39 دولار) للسهم في مزاد ما قبل فتح السوق اليوم الأربعاء بزيادة عشرة بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا للسهم.

ووسط توقعات بإقبال كبير على الأسهم، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن البنك المركزي مستعد لأي ضغط على السيولة من جراء الطرح العام الأولي لأرامكو وإنه يتابع البنوك المحلية عن كثب، وذلك في أعقاب طلب قوي على القروض لشراء الأسهم.