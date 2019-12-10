أمريكا تمنع القنصل السعودي السابق في إسطنبول من دخول أراضيها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حظرت على الدبلوماسي السعودي السابق محمد العتيبي دخول أراضيها.

وكان العتيبي يشغل منصب القنصل العام السعودي في إسطنبول إبان مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية عام 2018.

وقالت الوزارة في بيان: ”قتل خاشقجي جريمة شائنة وغير مقبولة“، مضيفة أنها تواصل حث الحكومة السعودية على إجراء محاكمة ”مكتملة الأركان تتسم بالنزاهة والشفافية“ لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وكان خاشقجي يحمل إقامة في الولايات المتحدة، وأثار مقتله ضجة عالمية كبيرة.

وقتل خاشقجي في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ويخضع مجموعة من الأشخاص للتحقيق أمام الادعاء العام في المملكة، بتهمة قتله خارج نطاق القانون.

وسبق أن جمدت الولايات المتحدة أصول العتيبي للاشتباه بأن له دورًا في مقتل خاشقجي.