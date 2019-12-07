فيديو يبدد القلق بشأن مرض تركي آل الشيخ

تداول مستخدمون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدد على ما يبدو المخاوف بشأن مرض المستشار ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وظهر تركي آل الشيخ مبتسما وقد بدت عليه علامات الارتياح خلال استقبال وفد ضم عددا من الأشخاص الذين لم تتضح على الفور هوياتهم.

وجاء الفيديو لينفي الشائعات التي زعمت تدهور صحة المستشار.

وكانت صحيفة ”سبق“ السعودية قد نقلت قبل ايام أن المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي سيجري فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

وكانت صحيفة المصري اليوم المصرية أول من أورد هذه المعلومات لكنها لم تتأكد بشكل نهائي.