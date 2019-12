كبار قادة السعودية ومسؤوليها يدينون هجوم فلوريدا ويعزون في الضحايا‎

انضم كبار قادة المملكة ومسؤوليها، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في إدانة هجوم فلوريدا الذي نفذه متدرب سعودي في قاعدة عسكرية أمريكية، وتقديم التعازي لعائلة الضحايا.

وقال وزير الخارجية السعودي، في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر تويتر ، إن الحادثة جريمة بشعة، مقدماً تعازيه لعوائل الضحايا، ومشيداً بقدرات الأمن في السيطرة على منفذ الهجوم وقتله.

Today's tragic shooting at Pensacola, Florida was a heinous crime. The Kingdom expresses its deepest condolences to the families of victims, and to the American people. We salute the bravery of those who neutralized the threat and saved lives. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 6, 2019

كما قدم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، تعازيه لضحايا الهجوم القتلى والمصابين وللشعب الأمريكي في الحادثة المأساوية على حد وصفه.

My deepest sympathies and heartfelt condolences go out to the American people, and to the families of those impacted by the tragedy that unfolded at Pensacola, Florida. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 6, 2019

وقدمت السفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، تعازيها أيضاً في ضحايا الهجوم الذي وصفته بالمروع، وقالت إن السعوديين مجمعون على إدانة الجريمة ومتضامنون مع أصدقائهم الأمريكيين.

As a daughter of a former U.S military trained pilot, this tragedy is especially painful. The Saudi people are united in their condemnation of this crime. We stand in solidarity with our American friends during these difficult times. — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) December 6, 2019

وأدان نائب وزير الدفاع السعودي، وسفير الرياض السابق في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، الهجوم، وقدم تعازيه لأسر الضحايا والأمريكيين عموماً، وقال إن جميع السعوديين يدينون هذا الهجوم.

وقال الأمير الشاب باللغة الإنكليزية عبر تويتر أيضاً، إنه تدرب في قاعدة عسكرية أمريكية شأن كثير من الضباط السعوديين الذين انتقلوا للقتال مع نظرائهم الأمريكيين ضد ”الإرهاب والتهديدات الأخرى“.

I extend my sincerest condolences to the families of victims of today's tragic shooting at the U.S. Naval Air Station Pensacola in Florida. My thoughts are with our American friends at this difficult time. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 6, 2019

في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.

وتوالت التقارير عن الحادث تباعاً، لتكشف عن كون منفذ الهجوم ضابط سعودي شاب يدعى محمد الشمراني، ويتدرب في القاعدة الأمريكية، دون تحديد دوافع الهجوم.

وأبلغ الملك سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي أدان فيه الهجوم وقال إن منفذه لا يمثل السعوديين، أنه وجه أجهزة الأمن السعودية بالتعاون مع السلطات الأمريكية التي تحقق في الهجوم.

وتضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها ”مهد طيران سلاح البحرية“، كما أنها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم.

ويأتي حادث إطلاق النار اليوم بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.