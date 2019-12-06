أول صورة لمحمد سعيد الشمراني المتدرب السعودي الذي أطلق النار بقاعدة عسكرية أمريكية

نشرت حسابات أمريكية على منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها للمتدرب السعودي، محمد سعيد الشمراني، الذي يشتبه في أنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.

وتظهر الصورة التي يبدو أنها التُقطت من بطاقة هوية خاصة لمحمد سعيد الشمراني ملامح وجهه بوضوح، كما تظهر في البطاقة بعض معلوماته الشخصية بما في ذلك الاسم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة NBC News الأمريكية إن محمد سعيد الشمراني المتهم بتنفيذ الهجوم ”ملازم في سلاح الجو بالمملكة العربية السعودية“.

وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها ”مهد طيران سلاح البحرية“، كما أنها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم.

ويأتي حادث إطلاق النار اليوم بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.