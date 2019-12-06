محمد سعيد الشمراني.. تعرّف على المتدرب السعودي الذي أطلق النار بقاعدة عسكرية أمريكية

كشفت قناة NBC News الأمريكية عن اسم الطالب السعودي الذي يُعتقد أنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.

وقالت القناة: إن منفذ العملية التي لا تزال ملابساتها ودوافعها غير واضحة ”متدرب من المملكة العربية السعودية، يدعى محمد سعيد الشمراني“.

وأشارت القناة الأمركية إلى أن محمد سعيد الشمراني منفذ الهجوم ”ملازم في سلاح الجو بالمملكة العربية السعودية“.

وكانت وكالة أسوشيتد بريس قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: ”إن المشتبه به متدرب سعودي في مجال الطيران، وإن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم“.

وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها ”مهد طيران سلاح البحرية“، كما أنها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم.

ويأتي حادث إطلاق النار اليوم بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.