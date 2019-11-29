شريحة الأفراد في طرح ”أرامكو“ تجذب 12.6 مليار دولار

قالت شركة ”سامبا كابيتال“ مديرة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ“أرامكو“ السعودية، إنها باعت حوالي 1.5 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال ما يُعادل 12.64 مليار دولار إلى المستثمرين الأفراد، بينما بلغت طلبات المستثمرين من المؤسسات 118.86 مليار ريال في الـ12 يومًا الأولى من فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الجمعة، أن طلبات المستثمرين من المؤسسات في الطرح الأولي شملت 54% من شركات سعودية و24.1% من صناديق سعودية و10.5% من مستثمرين غير سعوديين.

وباب الاكتتاب مفتوح للمستثمرين من المؤسسات حتى الرابع من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.