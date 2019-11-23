شاهد.. لحظة تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين من اليابان (صورة)

تسلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، رسميًا، رئاسة بلاده لمجموعة العشرين من اليابان.

وكان الوزير السعودي وصل إلى مدينة ناجويا اليابانية، أمس الجمعة، للاجتماع مع نظرائه في مجموعة العشرين.

والتقى الأمير فيصل، في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناجويا اليابانية، كلًا من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، ووزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، ووزير خارجية جمهورية تشيلي تيودور ريبيرا، ووزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخي فاوري، ووزير الدولة في المملكة المتحدة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا أحمد محمود طارق.

وكانت اليابان، التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، ثاني أكبر سوق للصادرات السعودية العام الماضي، بقيمة بلغت 33 مليار دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وبالإضافة إلى اعتمادها على النفط السعودي، عمّقت اليابان علاقاتها مع المملكة بفضل مجموعة التكنولوجيا اليابانية سوفت بنك. والرياض داعم كبير لصندوق رؤية سوفت بنك الاستثماري الضخم التابع للمجموعة.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية القول: إن وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي أبلغ الأمير فيصل بأنه سعيد بمقابلته لأول مرة، وأن الجانبين يرغبان في تعزيز العلاقات.

وأشاد موتيجي بالجهد السعودي لتوطيد الاستقرار في جنوب اليمن، في إشارة إلى رعاية المملكة لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.