السعودية و الصين تدشنان تدريبًا بحريًّا مشتركًا‎

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أفادت وسائل إعلام رسمية صينية ،في وقت متأخر يوم الثلاثاء، بأن الصين والسعودية بدأتا تدريبًا بحريًّا مشتركًا سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع. وقالت التقارير الإعلامية الصينية إن ”التدريب المشترك مصمم لبناء الثقة بين البلدين لمحاربة الإرهاب البحري والقرصنة“. ويجري التدريب العسكري في قاعدة بحرية سعودية في وقت تستعر فيه التوترات في الخليج بشأن هجمات على ناقلات…