ترامب يخطر الكونغرس بإرسال مزيد من القوات إلى السعودية

أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس أنه سيرسل المزيد من القوات الأمريكية إلى السعودية، ليصل بإجمالي القوات هناك إلى 3 آلاف جندي تقريبًا.

وقال ترامب في رسالة إلى الكونغرس نشرت مضمونها بعض وسائل الإعلام الأمريكية: ”هذه القوات ستبقى منتشرة طالما كانت هناك حاجة لوجودها لتنفيذ المهام المذكورة أعلاه“.

وتشمل القوات الإضافية التي أُمر بنشرها في المملكة العربية السعودية أنظمة الرادار والصواريخ لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، إضافة إلى جناح جوي لدعم عمليات الطائرات المقاتلة الأمريكية.

ووصلت أول هذه القوات الإضافية إلى السعودية بالفعل، وسوف تصل القوات المتبقية في الأسابيع المقبلة مع هذه القوات الإضافية، وستبقى هذه القوات منتشرة طالما كان وجودها ضروريًا لتنفيذ المهام المذكورة أعلاه، وفق رسالة ترامب إلى الكونغرس.