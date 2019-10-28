من هو محمد التميمي المحافظ الجديد لهيئة الاتصالات السعودية؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الممتازة.

وسينضم الشاب الأكاديمي وهو في بداية الأربعين من عمره، لجيل من الشباب السعوديين الذين زج بهم قادة الرياض لتولي المناصب القيادية في البلاد، التي تعمل على خطة تنموية شاملة تحمل اسم ”رؤية السعودية 2030“.

والتميمي الذي سيتولى إدارة الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخدمة مشتركيه في البلاد، وجذب المستثمرين إليه، ابن محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض.

ويعد تعيين التميم في المنصب الجديد، ترقية في مكان عمله، حيث يعمل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ سنوات، بعد تدرج وظيفي في التخصص نفسه شمل مؤسسات حكومية أخرى بينها شركة النفط العملاقة ”أرامكو“.

ويحمل الشاب شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ العام 2003، قبل أن يستكمل دراسته خارج المملكة ويحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الاتصالات والشبكات في جامعة بيتسبرغ عام 2014.