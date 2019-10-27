التحالف يعلن تولي السعودية قيادة قواته في عدن

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي في اليمن عن إعادة تموضع تتسلم بموجبها السعودية قيادة قوات التحالف في عدن بدل القوات الإماراتية.

وقال التحالف في بيان إنه في إطار ”الجهود المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية“.

وأشادت قيادة قوات التحالف ”بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار“.

وشددت قيادة قوات التحالف على ”استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية“.

وكانت القوات السعودية قد توافدت خلال الأيام الماضية إلى عدت حيث تسلمت المرافق الأساسية من القوات الإماراتية التي ساعدت في تحرير المدينة وتأمينها ضمن جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وينسف انسحاب الإمارات المزاعم التي روجت أن لها أجندة خاصة في اليمن، إذ تؤكد هذه الخطوة تنسيقها الكامل مع السعودية في إطار التحالف لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.