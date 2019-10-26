السعودية.. عفو ملكي عن العسكريين المدعى عليهم المرابطين على الحد الجنوبي و داخل اليمن

ذكرت تقارير إخبارية سعودية مساء اليوم السبت، أنّ توجيهات ملكية صدرت بالعفو عن المدعى عليهم من العسكريين المرابطين على الحد الجنوبي، وفي حدود اليمن وداخله، والمشاركين من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات المرتبطة بالقوات المشتركة.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، إنّ ”العفو يشمل جميع الجرائم التي وقعت قبل صدوره، عدا الحدود الشرعية، والجرائم التي تمس أمن الوطن، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ ”النيابة العامة أصدرت توجيهات لكافة الفروع والدوائر بضرورة اعتماد التوجيه“.

وأوضحت أنّ ”هيئة الخبراء درست الموضوع بناءً على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة من دعاوی للمدعي العام ضد المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والحكم فيما يتطلب حضورهم، ودرست الهيئة الموضوع، وأعدت المحضر الذي صدر بشأنه التوجيهات“.