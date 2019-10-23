أوامر ملكية.. إعفاء إبراهيم العساف من وزارة الخارجية السعودية وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أوامر ملكية تضمنت إعفاء وزير الخارجية إبراهيم العساف من منصبه، وتعيين تعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.

وجاء في الأوامر التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه ”تم إعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء“.

وأشارت الوكالة أيضا إلى ”تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية“، في المنصب الذي كان يشغله العساف.

وتم تعيين العساف وزيرا للخارجية في شهر ديسمبر الماضي، بأمر ملكي خلفا لعادل الجبير، الذي تم تعيينه حينها وزير دولة للشؤون الخارجية، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله حتى الآن.

ويعد العساف أحد العناصر المخضرمة في الحكومة السعودية، حيث عمل وزيرًا للمالية، وخدم بالحكومة السعودية في ظل حكم ثلاثة ملوك (الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان).

وكان الأمير الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وهو عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.

وشملت الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي، اليوم، إعفاء وزير النقل نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفًا له.