وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى السعودية، اليوم الاثنين، في أول زيارة يقوم بها لحليف واشنطن الرئيسي في الشرق الأوسط منذ تولى منصبه هذا الصيف.

يأتي ذلك في ظل حالة متزايدة من التوتر بين أمريكا وإيران وسعي روسيا لزيادة نفوذها الإقليمي.

وبلغت التوتر بين واشنطن وطهران مستويات مرتفعة جديدة منذ مايو 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران عام 2015.

ونشرت الولايات المتحدة قوات لها في السعودية لتعزيز دفاعات المملكة في أعقاب هجومين على منشاتها النفطية الشهر الماضي.

وسيجتمع إسبر مع زعماء المملكة والقوات الأمريكية بها خلال الزيارة.