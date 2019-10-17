الملك سلمان يعيّن أيمن بن محمد السياري نائبًا لمحافظ ”المركزي السعودي“

الملك سلمان يعيّن أيمن بن محمد السياري نائبًا لمحافظ ”المركزي السعودي“

المصدر: إرم نيوز

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بتعيين أيمن بن محمد السياري نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

وقال السياري عقب القرار: ”تضطلع بالعديد من الأعمال ذات الأهمية في المحاور الاقتصادية المتعددة على رأسها الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي والمحافظة على القطاع المالي وسلامته ومتانته“.

وأضاف في مقابلة مع قناة ”الإخبارية“ السعودية: ”المرحلة المقبلة سنعمل مع المحافظ على الاستمرار في تطوير أعمالنا بما يحقق تطوير القطاع المالي وما يتناسب مع برنامج 2030“.

وفي ملف طرح أرامكو، قال: ”إننا نعمل عن قرب مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع ، والبنوك السعودية تتمتع بمتانة مالية ومؤشرات عالية ومطمئنة فلا يوجد لدينا أي شك من قدرتها على دعم مثل هذه الطروحات خاصة شركة وطنية عظيمة مثل أرامكو“.

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