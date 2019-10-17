الملك سلمان يعيّن أيمن بن محمد السياري نائبًا لمحافظ ”المركزي السعودي“

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بتعيين أيمن بن محمد السياري نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

وقال السياري عقب القرار: ”تضطلع بالعديد من الأعمال ذات الأهمية في المحاور الاقتصادية المتعددة على رأسها الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي والمحافظة على القطاع المالي وسلامته ومتانته“.

وأضاف في مقابلة مع قناة ”الإخبارية“ السعودية: ”المرحلة المقبلة سنعمل مع المحافظ على الاستمرار في تطوير أعمالنا بما يحقق تطوير القطاع المالي وما يتناسب مع برنامج 2030“.

وفي ملف طرح أرامكو، قال: ”إننا نعمل عن قرب مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع ، والبنوك السعودية تتمتع بمتانة مالية ومؤشرات عالية ومطمئنة فلا يوجد لدينا أي شك من قدرتها على دعم مثل هذه الطروحات خاصة شركة وطنية عظيمة مثل أرامكو“.