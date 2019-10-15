الملك سلمان يستقبل عمران خان بعد وصوله الرياض

قالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي وصل الرياض قبل قليل.

وأوضحت الوكالة، أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما اجتمع خان ووولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستعرضا ”العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزه“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان بحثا أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا.

ويزور خان السعودية بعد زيارة مماثلة قام بها قبل يومين إلى إيران، وسط تقارير إعلامية عن قيام باكستان بوساطة للتقريب بين البلدين.

وكان خان قد قال الشهر الماضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه المساعدة بنزع فتيل التوتر مع إيران، بعدما حمّلتها واشنطن مسؤولية الهجوم على أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في السعودية، يوم 14 سبتمبر/ أيلول.