الخنجر السعودي يثير إعجاب الرئيس بوتين خلال زيارته للمملكة (فيديو)

الخنجر السعودي يثير إعجاب الرئيس بوتين خلال زيارته للمملكة (فيديو)

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثار الخنجر السعودي الذي يتوسط خصر أعضاء حرس الشرف في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، إعجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال وجوده في المملكة، فيما يبدو أنه سيحصل على خنجر فاخر كهدية يحملها معه في طريق العودة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس بوتين بجانب الملك سلمان يسيران في القصر الملكي بينما يصطف حرس الشرف على الجانبين، قبل أن يتوقف الرئيس بوتين للسؤال عن الخنجر.

وتدخل الملك سلمان فور علمه بإعجاب ضيفه بالخنجر، وطلب من أحد الحراس القريبين عرض خنجره للرئيس الروسي ليراه عن قرب.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، إلى الرياض، في زيارة رسمية إلى السعودية، تستغرق يوما واحدا، التقى خلالها بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على أن يغادر صباح الثلاثاء باتجاه الإمارات.

وأجرى الزعيم الروسي مباحثات مع قادة الرياض حول مختلف القضايا السياسية والاقليمية، قبل أن يوقع الطرفين سلسلة اتفاقات اقتصادية تعزز تعاونهما في مجالات الطاقة والزراعة التقنية والعقار.

وخلال الزيارة، تبادل زعيمي السعودية وروسيا، الهدايا، حيث قدم الملك سلمان للرئيس الروسي هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية بعنوان ”عطاء نجد“، بينما تلقى الملك سلمان من الرئيس بوتين هدية نادرة عبارة عن صقر يسمى ”نجم الشمال“.

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