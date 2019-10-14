السعودية وروسيا توقعان 20 اتفاقية تعاون

وذكر على هامش حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا، بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتفاقيات الموقعة ستفيد اقتصادي البلدين.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى السعودية هي الأولى لرئيس روسي منذ العام 2007، يتبعها بزيارة، الثلاثاء إلى الإمارات.

واعتبر وزير الطاقة السعودي وفق ما نقله تلفزيون العربية، أن ”النفط سيبقى في المستقبل المنظور، عنصرًا جوهريًا في تنمية اقتصاد العالم“.

وتنتج السعودية حاليًا 11.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بينما تنتج روسيا قرابة 11.3 مليون برميل يوميًا.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة اليوم، ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار ”أوبك“، المؤلف من أعضاء منظمة أوبك، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، يهدف لتعزيز التعاون العالمي لتحقيق الاستقرار لسوق النفط.

كما وقع البلدان إعلان نوايا مشتركًا بين الهيئة السعودية للفضاء، ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا، للتعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية.

ومن ضمن الاتفاقيات، إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، وبروتوكول للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

ومن بين الاتفاقيات كذلك، مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين؛ وآخر للتعاون في المجالات الصحية بين وزراتي الصحة في البلدين.