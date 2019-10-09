السعودية والإمارات تدينان العملية العسكرية التركية في سوريا

أدانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال شرقي سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت تركيا عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بضربات جوية وقصف مدفعي على مناطق سيطرة تلك القوات في شمالي شرق سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية على ”إدانة المملكة للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية“.

وعبّر المصدر عن ”قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميين“، مشددًا على ”ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها“.

ونبه المصدر إلى أنه ”بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية لمحاربة داعش“.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ما اعتبرت أنه ”عدوان عسكري تركي على سوريا“.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: ”إن هذا العدوان يمثل تطورًا خطيرًا واعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلًا صارخًا في الشأن العربي“.

وأكد البيان ”موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرًا من تبعات هذا العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها“.

وأدت العملية العسكرية التركية حتى الآن لمقتل 15 شخصًا على الأقل، ثمانية منهم مدنيون، وإصابة العشرات، إضافة إلى نزوح آلاف المدنيين.