الملك سلمان يستقبل البرهان وحمدوك

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.
واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
ووصل في وقت سابق اليوم إلى الرياض، البرهان يرافقه حمدوك، وكان في استقبالهما في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين.
رئيس مجلس السيادة السوداني يصل #الرياض، وسمو الأمير فيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه.
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— واس (@spagov) October 6, 2019