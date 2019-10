أول حديث لوالد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم (فيديو)

View this post on Instagram

تداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حديثا لعضو مجلس الشورى السعودي السابق مشعل ممدوح ال علي خلال تلقيه العزاء من أمراء سعوديين إثر مقتل نجله على أيدي رجال الأمن بعد إقدامه على قتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .