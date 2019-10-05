إلغاء شرط إثبات ”سجل الأسرة“ عن السياح الأجانب في الفنادق السعودية

ألغت السلطات السعودية شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة للسياح الأجانب في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم إلى المملكة، وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إلغاء هذا الشرط سيسمح لأي رجل وامرأة من الأجانب غير المتزوجين بالإقامة في غرفة فندق واحدة، وهي مسألة مهمة بالنسبة للسياح.

ويتزامن القرار مع إطلاق نظام تأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدًا زيارة السعودية التي تحفل بالمواقع السياحية التي لا يعرف الكثيرون بشأنها، كالجبال الخضراء والشواطئ البكر والمواقع التاريخية، ومنها خمسة مواقع مسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية الجمعة أيضًا إن ”على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها، بحسب ما نشرت صحيفة ”عكاظ“.

في المقابل، أقرت الهيئة السعودية عدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، مشترطة في قرارها أن تقدم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف به (الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو الإقامة لغير السعوديات) وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب الشروط إصدار تصريح إقامة له.