أول مرشدة لـ“الكهوف“ في السعودية تروي تجربتها المثيرة (صور)

تحدثت الفتاة السعودية بدور الصالح، الحاصلة على أول رخصة كمرشدة لـ“الكهوف“، عن تجربتها المثيرة، منذ راودها حلم الإرشاد السياحي، حتى باتت تخطط لامتلاك مشروع استثمار لأحد كهوف السعودية، لتحوله إلى منتج سياحي من الدرجة الأولى.

ووفقًا لموقع ”عاجل“ السعودي، قالت بدور إنها ”بدأت عام 2018 كهاوية للرحلات البرية والتنظيم، ثم حصلت على رخصة الإرشاد 2019 كمرشد سياحي عام، ورخصة أخرى كمرشد للكهوف كأول سيدة بالرياض تحصل عليها، بعدها بدأت العمل رسميًا تحت مظلة العديد من المؤسسات السياحية في الكهوف والمسارات الجبلية والإرشاد بالمتاحف، والإرشاد بالدرعية وحي الطريف“.

وأشارت إلى أنَّ الإرشاد السياحي سابقًا كان مقصورًا على المقيمين في السعودية، أو أبناء البلد أنفسهم ومن المدن المجاورة، وانتهى ذلك بتدشين التأشيرة السياحية، ليتم استقبال أول ضيف في حي الطريف، وهو المدير التنفيذي للسياحة في الشارقة من الجنسية الأمريكية.

وعن العقبات التي واجهتها، أكَّدت أنها كثيرة، لكن حبها لبلدها وشغفها بالإرشاد السياحي ساعدها في التغلب عليها، وذلك رغم عدم تلقيها الدعم الكافي من التدريب والتطوير، إضافة لقلة توفر فرص العمل التي تغني عن الوظيفة الأساسية، وفق حديثها لقناة ”العربية“ السعودية.

وتابعت أن أهم القرارات الداعمة لعمل المرأة في مجال الإرشاد السياحي، السماح لها بإصدار رخصة الإرشاد السياحي من نهاية 2017، والسماح لها بقيادة السيارة، والسماح لها بالسفر؛ لأن هذه القرارات تمكنها من العمل والاعتماد وتطوير الذات.

وسردت بدور الصالح قصة سائحة أجنبية جاءت بعد صدور قرار التأشيرة، قائلة: ”قررتُ استضافة السياح الأجانب بمنزلي لتعريفهم بثقافة وعادات السعوديين، وكنت أرى شغف بعض الأجانب ورغبتهم بالدخول للمجتمع السعودي، والتعرف على عاداتهم“.

وأضافت: ”بعد أن سجلت بياناتي بأحد التطبيقات ورغبتي باستقبال السياح، تواصلت معي إيميلي من مدينه كامبريدج– ماساتشوستس بإنجلترا، وكانت سعيدة جدًا أنها وجدت عائلة تستقبلها، وكان أول سؤال، كم يبعد برج المملكة عن منزلك؟“.