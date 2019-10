ارتماء ”خطيبة“ خاشقجي في أحضان جيف بيزوس يثير الجدل 

أثارت الصحفية التركية خديجة جنكيز، وجيف بيزوس، مؤسس مجموعة ”أمازون“ العالمية ومالك صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم العربي؛ بعدما ظهرا يحتضنان بعضهما.

وشاركت جنكيز وبيزوس، الأربعاء، في تجمع بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وبعد أن أنهى بيزوس كلمة له بالمناسبة، توجه نحو جنكيز ليقوما بعناق بعضهما البعض للحظات، في حدث خطف الأضواء من المناسبة التي أقيمت في يوم مقتل خاشقجي.

ونشرت وسائل إعلام عربية وتركية صور خديجة وجيف على نطاق واسع بجانب تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقتها عدسات مصوري وكالات الأنباء العالمية الذين حضروا المناسبة.

Hatice Cengiz, fiancee of the murdered Saudi journalist Jamal Khashoggi, and Jeff Bezos embrace each other at a ceremony marking the first anniversary of Khashoggi's killing at the Saudi Consulate in Istanbul. More photos of the day: https://t.co/i9CGBZPr0D ???? Umit Bektas pic.twitter.com/gpvjl5jZzI

