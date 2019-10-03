ارتماء ”خطيبة“ خاشقجي في أحضان جيف بيزوس يثير الجدل 

أثارت الصحفية التركية خديجة جنكيز، وجيف بيزوس، مؤسس مجموعة ”أمازون“ العالمية ومالك صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم العربي؛ بعدما ظهرا يحتضنان بعضهما.

وشاركت جنكيز وبيزوس، الأربعاء، في تجمع بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وبعد أن أنهى بيزوس كلمة له بالمناسبة، توجه نحو جنكيز ليقوما بعناق بعضهما البعض للحظات، في حدث خطف الأضواء من المناسبة التي أقيمت في يوم مقتل خاشقجي.

ونشرت وسائل إعلام عربية وتركية صور خديجة وجيف على نطاق واسع بجانب تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقتها عدسات مصوري وكالات الأنباء العالمية الذين حضروا المناسبة.

Hatice Cengiz, fiancee of the murdered Saudi journalist Jamal Khashoggi, and Jeff Bezos embrace each other at a ceremony marking the first anniversary of Khashoggi's killing at the Saudi Consulate in Istanbul. More photos of the day: https://t.co/i9CGBZPr0D ???? Umit Bektas pic.twitter.com/gpvjl5jZzI — Reuters Pictures (@reuterspictures) October 2, 2019

وانهالت الانتقادات على جنكيز من قبل مواطنيها الأتراك المنتمين للتيار المحافظ، حيث يشكل العناق بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج أمرًا غير مقبول.

كما واجهت جنكيز انتقادات مماثلة في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، فيما اعتبر كثير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“، العناق تأكيدًا جديدًا على حضور الدوافع السياسية في علاقة خديجة بالراحل خاشقجي.

وقال الصحفي السعودي خالد المطرفي معلقًا على الصورة التي التقطت بحضور مستشار أردوغان: ”عامل نفسك ميّت @yaktay ، ماعرفنا رأيك هل يجوز هذا الاحتضان حسب الطريقة الأردوغانية.. مستشار الاحتضان واللملمة، مالك غيره على نساء المسلمين“.

عامل نفسك ميّت @yaktay ، ماعرفنا رايك هل يجوز هذا الإحتضان حسب الطريقة الأردوغانية ???? …. مستشار الإحتضان واللملمة، مالك غيره على نساء المسلمين ???? pic.twitter.com/C7BWaAAHod — خالد المطرفي (@Almatrafi) October 3, 2019

بدوره، علق خالد الزعتر قائلًا: ”خديجة جنكيز، تترحم على جمال خاشقجي وهي ماشية مع جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، هذه هي بوصلة العلاقات الدولية التي تحدثت عنها في تغريدتها“.

خديجة جنكيز ، تترحم على جمال خاشقجي وهي ماشيه مع جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة " واشنطن بوست " ، هذه هي بوصلة العلاقات الدولية التي تحدثت عنها في تغريدتها ،، pic.twitter.com/NioC4mZkQa — خالد الزعتر (@khzaatar) October 2, 2019

وأضافت الصحفية نورة شنار عبر حسابها بتويتر: ”بعدما انكشفت حقيقتها المزيفة وكذبها للعالم على أنها خطيبة جمال .. خديجة جنكيز جارية الإخوان تحتضن مالك صحيفة واشنطن بوست استكمالًا للدراما التي ما زالت تؤديها، فهي مملوكة لهذه الجماعة المجرمة .. ((سوبهان الله )) قلبها عامر بالإيمان“.

بعدما انكشفت حقيقتها المزيفة وكذبها للعالم على أنها خطيبة جمال .. خديجة جنكيز جارية الآخوان تحتضن مالك صحيفة واشنطن بوست استكمالا لدراما التي مازالت تؤديها فهي مملوكة لهذه الجماعة المجرمة .. ((سوبهان الله ))قلبها عامر بالإيمان????????

#جمال_خاشقجي pic.twitter.com/5Co7LeGOxw — نورة شنار (@Norashanar) October 2, 2019

وظهر اسم خديجة للعلن بعد مقتل خاشقجي، إذ قالت إنها خطيبته، فيما تنفي عائلة الصحفي السعودي علمها بتلك العلاقة، بينما تواصل الرياض محاكمة عدد من المتهمين بارتكاب الجريمة.