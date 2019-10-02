ماذا قال الأمير أحمد بن عبدالعزيز في عزاء اللواء عبدالعزيز الفغم؟

قال الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود إنه اتصل بالملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل تقديم واجب العزاء له في وفاة حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم.

وزار الأمير أحمد، الثلاثاء، منزل عائلة الفغم لتقديم العزاء في ابنهم الراحل، الذي قتل على يد صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، خلال زيارته لصديق آخر هو فيصل السبتي بعد شجار تخلله إطلاق نار.

#اللواء_عبدالعزيز_الفغم الامير احمد بن عبدالعزيز يعزي اسرة اللواء الفغم رحمه الله ويقول اتصلت على خادم الحرمين اعزيه. نعم انه الوفاء في ارقى صوره رحمك الله ياعبدالعزيز pic.twitter.com/DpJlA2pcdH — واحد من الناس (@alli660) September 30, 2019

وكان في استقبال الأمير أحمد بن عبدالعزيز والد الفقيد اللواء المتقاعد بداح الفغم وعدد من أشقاء الفغم وأقاربه.

وأكد الأمير أحمد أن الراحل عبدالعزيز ”أدى واجبه مع الملك عبدالله ثم الملك سلمان وكلنا ودنا نخدمهم“، معرباً عن صدمة الجميع بما حدث.

من جهته، قال الشيخ عبدالله الفغم أحد أقارب اللواء الراحل إن عبدالعزيز: ”هذا ولدهم وخدمهم لين مات هو ولدهم أكثر منا نحن، لكن الحمدلله على قدر الله“.