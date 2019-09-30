لقطات تعرض لأول مرة للحظة استهداف منشأتي أرامكو (فيديو)

نشرت قناة CBS الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، مشاهد تعرض للمرة الأولى للحظة استهداف منشآت شركة ”أرامكو“ النفطية السعودية من قبل طائرات مسيرة وصواريخ يعتقد أنها انطلقت من إيران رغم زعم الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.

وبث برنامج ”60minutes“ الشهير المشاهد الحصرية للحظة الاستهداف حيث تظهر في الفيديو مرافق المنشأة وهي تتعرض للقصف وتشتعل النيران في بعض أجزائها لتتصاعد بعدها أعمدة الدخان الكثيف بفعل الحريق.

مقطع فيديو ينشر لأول مرة يظهر لحظة استهداف منشأتي أرامكو السعودية (فيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان علق على هذا الهجوم خلال اللقاء مع البرنامج بقوله إنه ”لم يصب قلب صناعة الطاقة السعودية، بل قلب صناعة الطاقة العالمية.. لقد عطل 5.5٪ من احتياجات العالم من الطاقة، بما في ذلك احتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره“.

وأضاف: ”أعتقد أن الهجوم كان مدفوعًا بالغباء.. لا يوجد هدف استراتيجي، فالأحمق هو الذي يهاجم 5٪ من الإمدادات العالمية.. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء، وهذا ما فعلوه“.