محمد بن سلمان: مقتل خاشقجي جريمة مؤلمة وسيحاسب كل من كان مسؤولًا عنها

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، جريمة مؤلمة جدا وسيحاسب كل من كان مسؤولا عنها فالعدالة ستأخذ مجراها.

وأضاف خلال حوار أجرته نورا دونيل مذيعة برنامج ”60 دقيقة“ على قناة CBS الأمريكية، “ كانت هذه جريمة بشعة، لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد، خاصةً لأن من ارتكبوها كانوا يعملون لصالح الحكومة السعودية“.

وأوضح: ”عندما ترتكب جريمة ضد مواطن سعودي من قِبل المسؤولين الذين يعملون لصالح الحكومة السعودية، كقائد، يجب أن أتحمل المسؤولية.. فقد كان هذا خطأ، ويجب عليّ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب مثل هذا الأمر في المستقبل“.

وعن كيفية حدوث الجريمة دون علمه بها، أجاب: ”هل يعتقد الناس أنني استطيع معرفة ما يفعله 3 ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرسل 3 ملايين تقاريرهم اليومية إلى القائد أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية“.

وتابع: ”اليوم لاتزال التحقيقات جارية.. وبمجرد إثبات التهم الموجهة إلى أي شخص بغض النظر عن رتبته، سيتم رفعها للقضاء، دون استثناء“.

وبسؤاله عن رد فعله عند علمه بأن أشخاصا في حكومته ارتكبوا مثل هذه الجريمة“ لا يمكنك أن تتخيلي الألم الذي عانينا منه، لا سيما الحكومة السعودية، من هذه الجريمة“.

وعن التهديد الذي يشكله كاتب عمود في صحيفة على المملكة ليستحق أن يقتل، رد قائلًا: ”لا يوجد أي تهديد من أي صحفي.. التهديد على المملكة العربية السعودية هو من مثل هذه الأعمال ضد صحفي سعودي.. وهذه الجريمة البشعة التي وقعت في القنصلية السعودية“.