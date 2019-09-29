خلفًا لعبدالعزيز الفغم.. أنباء عن تعيين حارس شخصي جديد للملك سلمان

خلفًا لعبدالعزيز الفغم.. أنباء عن تعيين حارس شخصي جديد للملك سلمان

المصدر: فريق التحرير

تداولت عدة حسابات، على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، أنباء تفيد بتعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

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تداولت عدة حسابات، على موقع ”#تويتر“، اليوم الأحد، أنباء تفيد بتعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل #عبدالعزيز_الفغم، الحارس الشخصي للملك #سلمان_بن_عبدالعزيز. وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، في مدينة جدة إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل وهو #ممدوح بن مشعل آل علي. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #مكة #الرياض #الملك_سلمان #عبدالعزيز_الفغم #حارس_الملك #خادم_الحرمين_الشريفين #الفغم_في_ذمة_الله #حوادث #مقتل #لايك #تفاعل #صور #ترند #جديد #news #saudiarabia #saudi #ksa #accidents #death #picture #crime

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تعرف على الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان بدلا من عبدالعزيز الفغم

تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، في مدينة جدة؛ إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل، وهو ممدوح بن مشعل آل علي.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية عبدالعزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“، التأكد من صحة الأنباء المتداولة عبر موقع ”تويتر“ حتى هذه اللحظة.

وكشف مغردون سعوديون، أن الأب بداح الفغم كان مع الملك عبدالله، مرافقًا خاصًا لعقود طويلة .. وواصل أبناؤه من بعده مسيرتهم مع الملوك“.

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