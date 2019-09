خلفًا لعبدالعزيز الفغم.. أنباء عن تعيين حارس شخصي جديد للملك سلمان

View this post on Instagram

تداولت عدة حسابات، على موقع "#تويتر"، اليوم الأحد، أنباء تفيد بتعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل #عبدالعزيز_الفغم، الحارس الشخصي للملك #سلمان_بن_عبدالعزيز. وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، في مدينة جدة إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل وهو #ممدوح بن مشعل آل علي.