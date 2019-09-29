خلفًا لعبدالعزيز الفغم.. أنباء عن تعيين حارس شخصي جديد للملك سلمان

تداولت عدة حسابات، على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد، أنباء تفيد بتعيين عبدالله الفغم في موقع شقيقه الراحل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

تعرف على الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان بدلا من عبدالعزيز الفغم تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، في مدينة جدة؛ إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل، وهو ممدوح بن مشعل آل علي.

تعيين العقيد عبدالله بداح الفغم حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز خلفاً لأخيه

المرحوم بإذن الله اللواء #عبدالعزيز__بداح_الفغم pic.twitter.com/fQ2pcQihNi — Faisal.M.Q (@faisl6666) September 29, 2019

#عاجل

تعيين العقيد عبدالله بداح الفغم حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبدالعزيز خلفاً لأخيه

المرحوم بإذن الله اللواء #عبدالعزيز__بداح_الفغم — ????????..‏﮼satam (@966_mbs) September 29, 2019

تعين العقيد عبدالله بداح الفغم

حارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله #عبدالعزيز_الفغم #عبدالله_بداح pic.twitter.com/ctmXjB9nS5 — ماجد الجعيد ???????? (@mjjoody8) September 29, 2019

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية عبدالعزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“، التأكد من صحة الأنباء المتداولة عبر موقع ”تويتر“ حتى هذه اللحظة.

وكشف مغردون سعوديون، أن الأب بداح الفغم كان مع الملك عبدالله، مرافقًا خاصًا لعقود طويلة .. وواصل أبناؤه من بعده مسيرتهم مع الملوك“.