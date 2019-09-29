ماذا قال والد ممدوح قاتل عبد العزيز الفغم؟

نشر عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور مشعل آل علي، الذي يقال إنه والد قاتل حارس العاهل السعودي، الشخصي، اللواء عبد العزيز الفغم، تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نعى فيها القتيل.

وفي وقت سابق اليوم قالت شرطة منطقة مكة المكرمة، إن اللواء عبدالعزيز الفغم قتله صديق له يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف نشب بينهما، في منزل أحد أصدقائه بمدينة جدة.

وتزامنًا مع انتشار خبر حادثة القتل قال مشعل ممدوح آل علي، عبر حسابه على تويتر: ”بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضرمعه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وصل اللهم على محمدوآله.. نستغفرالله ونتوب إليه ياذ الجلال والإكرام“.

بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لايضرمعه أذى الكافي الشافي الذي لايضر مع اسمه شيء فى الأرض ولابالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وصل اللهم على محمدوآله

نستغفرالله ونتوب إليه ياذ الجلال والإكرام — د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 28, 2019

وأضاف: ”مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفرلعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء ، لهالدعوات بالغفران والشهادة، وللغادرنقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرناوالد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا”.

#عبدالعزيز_الفغم

مع التجليات الإلهيه والرحمات الربانية نسألك أن تغفرلعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء ، لهالدعوات بالغفران والشهادة، وللغادرنقول رفعتيه الى مقعد عليا بعد إن كان في الدنيا ملازما لولي امرناوالد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعاوجندا????????

عظم الله أجور

يتبع — د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) September 29, 2019

وتابع عضو مجلس الشورى السعودي السابق: ”عظم الله أجور ولاة أمرنا وقادة الحرس الملكي وأسرته ..بنيه وذوية والشعب السعودي“.