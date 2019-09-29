موعد مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة CBS الأمريكية

يحل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر يوم الاثنين، ضيفًا على قناة CBS الأمريكية في برنامج ”60 دقيقة“ الشهير في دورته البرامجية الجديدة.
وأجرت الحوار المطول المذيعة نورا دونيل، مراسلة البرنامج، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018.
ونقل حساب ”أخبار السعودية“ عبر ”تويتر“ عن مصادر قولها إن ”اللقاء المنتظر ”يتعلق بقضايا المنطقة والأحداث العالمية“.
وكان حوار الأمير محمد بن سلمان مع برنامج ”60 دقيقة“ الماضي في الـ 18 من مارس 2018، أول حوار يدلي به مسؤول سعودي رفيع لشبكة إعلامية أمريكية منذ 2005.
وتناول الحوار حينذاك العلاقات السعودية – الأمريكية وحرب اليمن والعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.