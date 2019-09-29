موعد مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة CBS الأمريكية

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يحل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر يوم الاثنين، ضيفًا على قناة CBS الأمريكية في برنامج ”60 دقيقة“ الشهير في دورته البرامجية الجديدة. وأجرت الحوار المطول المذيعة نورا دونيل، مراسلة البرنامج، في جدة، الثلاثاء الماضي، وهو ثاني حوار تجريه القناة مع الأمير محمد بن سلمان بعد لقاء 2018. ونقل حساب ”أخبار السعودية“ عبر…