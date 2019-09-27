السعودية.. الإعلان عن تفاصيل تأشيرات السياحة

أعلنت هيئة السياحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بشكل رسمي إطلاق تأشيرات السياحة، لأول مرة في تاريخ المملكة، التي كانت تقصر تأشيرات الزيارة للأجانب بشكل رئيسي على الأغراض الدينية.

وجاء الإعلان عن إطلاق التأشيرة السياحية، خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، اليوم في العاصمة الرياض.

حضور دولي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”شارك في الاحتفالية التي تزامنت مع يوم السياحة العالمي، حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، بحضور رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي، ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا“.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة السعودية أحمد الخطيب في كلمة له خلال الحفل: ”إن المملكة في هذه اللحظة التاريخية تفتح أبوابها للعالم.. سيرى السياح أن الحفاوة والضيافة والكرم وجمال الطبيعة والعمق الحضاري مفردات مهمة في بلدنا“.

عائدات بالمليارات

وأضاف الخطيب: ”الليلة لا نقتصر على فتح أبوابنا للزوار فقط، بل نرحب أيضًا بالمُستثمرين في القطاع من سيدات ورجال الأعمال، حيث الفرص الكبرى المتاحة للاستثمار في مجالات السياحة، ونحن بهذا نحقق رؤية المملكة 2030“.

واستطرد الخطيب : ”يسرني الإعلان عن استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة“.

وتابع الخطيب بقوله: ”إن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة“، مشيرًا إلى أن ”هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي وهذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصًا استثمارية واعدة“.

تأشيرات عند الوصول

وفور الإعلان عن بدء استقبال المملكة للسياح، بات متاحًا لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.

ووفقًا لاستراتيجية السياحة السعودية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.

وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلًا من 3% من إجمالي الدخل القومي حاليًا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليًا، وفق الاستراتيجية.

وفي وقت سابق اليوم أشار الكاتب السعودي علي التواتي القرشي إلى أن الدول 49 التي يمكن لمواطنيها الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيًا أو فور الوصول إلى المملكة هي: ”النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا“.

1. الفيزا السياحية ستمنح اعتبارا من الغد لمواطني 49 دولة هي: النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا/ يتبع — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) September 27, 2019

وأضاف أن من بين هذه الدول أيضًا: ”إسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، وسلطنة بروناي واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومملكة أستراليا ونيوزلندا والولايات المتحدة وكندا“.

2. تابع.. الفيزا السياحية ل 49 دولة: وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، وسلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين،ومملكة أستراليا ونيوزلندا/ يتبع — د.علي التواتي القرشي (@alitawati) September 27, 2019