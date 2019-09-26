السعودية تعلن استكمال تسديد تعهدها في مؤتمر المانحين لليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، خلال مشاركته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي يعقد على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح العساف في كلمته خلال المؤتمر، أن ”تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 500 مليون دولار، يأتي امتدادًا لالتزامها بمبادئها الإنسانية وإيمانًا منها بأن الشعب اليمني لا يستحق المعاناة الإنسانية خلال السنوات الخمس الماضية، منذ انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.

وشدد على أن ”الوضع الإنساني في اليمن يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة، فالمليشيات الحوثية المدعومة من إيران تستمر بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها“، موضحًا أن ”هذه المليشيات تتعمد فرض الضرائب العالية على الوقود والغاز لتمويل عملياتها الإرهابية وكذلك سرقة هذه المساعدات الدولية لأغراضهم الخاصة“.

وقال العساف إن ”عدم التزام المليشيات الحوثية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المختلفة هو امتداد لما تقوم به إيران من عمليات ليس من شأنها إلا تقويض الأمن والسلم الدوليين“.