مشهد مؤثر لرجل أمن سعودي.. بدأ بإبعاد حمامة وانتهى بإنقاذ طفلة (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون على نحو واسع، أمس، مقطع فيديو يوثق إقدام رجل أمن سعودي، على إنقاذ طفلة خلال استعراض عسكري للأجهزة الأمنية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وشاءت الأقدار أن يهم رجل الأمن السعودي في إبعاد حمامة عن الطريق التي تعبر عليه مركبات الأجهزة الأمنية المشاركة في الاستعراض خوفا عليها من التعرض للدهس، ليتفاجأ بأن طفلة استطاعت مغافلة والديها ومحاولة عبور الشارع، ليسرع نحوها لتجنيبها خطر الطريق إلا أنه سقط والطفلة أرضا بعد نجاحه في الوصول إليها وحملها، ما تسبب بتوقف الموكب الاستعراضي.

وحاز المشهد الإنساني على إعجاب النشطاء لا سيما على تويتر، وعنون أغلبهم المشهد بـ“بدأ في إبعاد حمامة وانتهى بإنقاذ طفلة“.