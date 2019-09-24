السعودية تطالب العالم بوضع حد لتصرفات إيران العدوانية

طالب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، بوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشددة على أن المؤشرات الأولية تظهر مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي ”أرامكو“.

ورفضت المملكة، إعلان ميليشيات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم الذي تنفي طهران ضلوعها فيه، ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الملك سلمان بن عبدالعزيز وصفه للهجوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بأنه مثّل ”تصعيدًا خطيرًا“.

واعتبر المجلس أن أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي.

وأشار المجلس إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين، وعدواناً غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.