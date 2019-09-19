دبلوماسي سعودي يرد على احتمالية توجيه ”ضربة عسكرية“ ضد إيران

قال السفير السعودي لدى ألمانيا، اليوم الخميس، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على هجوم استهدف منشأتي ”أرامكو“ النفطية مطلع الأسبوع، وتلقي المملكة باللوم فيه على إيران.

وعندما سئل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لإذاعة دويتشلاند فونك: ”بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة، ولكن يتعين مناقشة الأمر جيدًا“.

وأضاف ”ما زلنا نعمل على تحديد الجهة التي انطلق منها (الهجوم)، ولكن أيا كانت الجهة فإن إيران تقف بالتأكيد وراء ذلك، حيث قامت بتصنيعها (الصواريخ) ولا يمكن إطلاقها دون مساعدة إيرانية“.

وعرضت السعودية، أمس الأربعاء، حطامًا لطائرات مسيّرة وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على منشأتي النفط، قائلة إنها أدلة ”لا يمكن دحضها“ على العدوان الإيراني.