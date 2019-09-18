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وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل الهجوم على أرامكو

وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل الهجوم على أرامكو

تعقد وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، الآن مؤتمرا صحفيا، حول تفاصيل الهجوم على منشئتين تابعتين لشركة أرامكو، عملاق النفط.

وأسفر الهجوم الذي استهدف أرامكو يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري، عن انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى حوالي النصف وهبوط الإنتاج العالمي بنسبة 5%.

ومن المتوقع أن تكشف الوزارة في مؤتمرها الصحفي عن نوعية الاسلحة المستخدمة، والجهة التي تقف خلف الهجوم، والمكان الذي يرجح أنه انطلق منه.

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(تحت التحديث)

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