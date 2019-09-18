وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل الهجوم على أرامكو

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تعقد وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، الآن مؤتمرا صحفيا، حول تفاصيل الهجوم على منشئتين تابعتين لشركة أرامكو، عملاق النفط.

وأسفر الهجوم الذي استهدف أرامكو يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري، عن انخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى حوالي النصف وهبوط الإنتاج العالمي بنسبة 5%.

ومن المتوقع أن تكشف الوزارة في مؤتمرها الصحفي عن نوعية الاسلحة المستخدمة، والجهة التي تقف خلف الهجوم، والمكان الذي يرجح أنه انطلق منه.

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