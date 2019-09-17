الدفاع السعودية تعقد اليوم مؤتمرًا تكشف فيه أدلة تورط إيران بهجوم أرامكو

قال التلفزيون الرسمي السعودي فجر اليوم، إن المتحدث باسم وزارة الدفاع سيعقد مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا سيكشف فيه أدلة تورط إيران بالهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص.

وقالت وزارة الدفاع إنه سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.

ويتزامن المؤتمر مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي توجه إلى السعودية والإمارات ”للتباحث“ في ”الرد“ الأمريكي على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إنّ بومبيو سيلتقي الأربعاء في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن ينتقل إلى أبوظبي للقاء ولي العهد محمد بن زايد.

وأضاف البيان أن بومبيو سيناقش ”الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية للمملكة وتنسيق الجهود لمواجهة الأعمال العدائية لإيران في المنطقة“.